Harter Lockdown im Osten beendet

Der harte Lockdown in Wien und Niederösterreich ist in der Nacht auf Montag zu Ende gegangen. Geschäfte öffnen wieder, ebenso persönliche Dienstleister wie Friseure. In der Bundeshauptstadt fiel auch die Maskenpflicht an belebten Orten. Seit Anfang April haben sich die beiden Bundesländer - zuerst gemeinsam mit dem Burgenland, das bereits vor zwei Wochen wieder öffnete - in einem regionalen Lockdown befunden. Grund war unter anderem eine Überlastung der Intensivstationen.

SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER Am Montag öffneten in Wien und Niederösterreich wieder die Geschäfte