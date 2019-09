Haselsteiner hat "Hanner" in Mayerling gekauft

Der Bauindustrielle Hans Peter Haselsteiner hat laut einem "Gewinn"-Bericht vom Montag das seit 2016 geschlossene Gourmetrestaurant "Hanner" in Mayerling gekauft. Er stelle das Lokal der sozialen Einrichtung VinziRast zur Verfügung, die dort in Zukunft Gemüse anbauen, einen Hofladen und Ferienzimmer eröffnen wolle. Menschen soll der Wiedereinstieg in das Arbeitsleben ermöglicht werden.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Haselsteiner stellt das Lokal VinziRast zur Verfügung