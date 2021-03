Hassposting: Ex-Direktor unterrichtet als Lehrer

Ein 63-Jähriger schrieb nach dem Terroranschlag in Wien: "Refugees welcome!" Die Diözese Eisenstadt zog Konsequenzen, der Bund nicht.

Die Privatschule Wolfgarten in Eisenstadt war Anfang November urplötzlich in die Schlagzeilen geraten. Der damalige Schuldirektor hatte als Reaktion auf den Terroranschlag in Wien einen folgenschweren Satz im Internet gepostet: "Refugees welcome!" Abgesehen davon, dass es sich beim Attentäter um keinen Flüchtling, sondern um einen in Österreich geborenen jungen Mann mit nordmazedonischen Wurzeln handelte, zog die Diözese Eisenstadt, der die Schule untersteht, sofort die Konsequenzen: Sie feuerte den 63-jährigen Schulleiter. Seitens des Bundes, der den Pädagogen bezahlt, gab es keinerlei ...