Hassprediger bereut Aufruf zu IS-Terror

Kampfsportler soll in Syrien Gräueltaten verübt haben. Mit kurzem Haar und bartlos waren vor Gericht IS-Anhänger nicht wiederzuerkennen.

Das Wiener "Landl" glich am Mittwoch einem Hochsicherheitsgefängnis: Scharfe Personenkontrollen und komplett vermummte und schwer bewaffnete Justizwachebedienstete im Schwurgerichtssaal waren ein Indiz dafür, dass eine Verhandlung gegen schwer Kriminelle anstand. Auf der Anklagebank sitzen drei junge Männer und zwei Frauen. Die Anklage sieht in ihnen Sympathisanten des Islamischen Staates (IS), die sich der terroristischen Vereinigung angeschlossen haben sollen.

Rädelsführer sollen die drei Männer gewesen sein. Als besonders brutal erachtet der Staatsanwalt den Erstangeklagten, einen preisgekrönten Kampfsportler mit tschetschenischen ...