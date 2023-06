Hatte Landwirt aus Oberösterreich Kontakte zur Mafia? Obstgeschäfte im Visier

Nach der Razzia bei einem 67-jährigen Landwirt aus Oberösterreich werden seine Unternehmen durchleuchtet. Er ist eine schillernde Figur.

Ein 67-jähriger Landwirt aus Oberösterreich handelt seit Jahrzehnten mit Obst, Gemüse und Salaten (Motivbild). Er besitzt auch ein Unternehmen in Kalabrien. Dieses brachte ihm jetzt eine Hausdurchsuchung im Bezirk Steyr-Land ein – italienische Behörden vermuten Kontakte zur Mafiaorganisation 'Ndrangheta.

Dienstag um 4 Uhr Früh durchsuchten noch 20 Exekutivkräfte des Innenministeriums seinen Gutshof in Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land), am Mittwoch saß der 67-jährige Landwirt und Unternehmer wieder in seinem Büro. Mit den SN wollte er nicht darüber sprechen, warum auf Basis ...