"Haus der Wildnis" in Niederösterreich eröffnet

Im niederösterreichischen Lunz am See (Bezirk Scheibbs) ist am Samstagnachmittag das Ausstellungs- und Besucherzentrum "Haus der Wildnis" eröffnet worden. Dieses soll das UNESCO-Weltnaturerbe Dürrenstein-Lassingtal erlebbar machen, ohne dass die Besucher das Wildnisgebiet selbst betreten, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Aufgrund des Schutzstatus ist es nicht möglich, viele Menschen ins Gebiet zu lassen.

SN/APA/H. Glader/OTS/H. Glader Das Betreten des Wildnisgebietes ist untersagt