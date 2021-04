Haus im Zentrum Wiens besetzt

Im Zentrum Wiens ist es am Montag zu einer Hausbesetzung gekommen. Die Aktivisten enterten ein leer stehendes Haus am Rathaus-Platz mit ungefähr 50 Personen und hissten Transparente wie "Refugees welcome". Protestiert werden soll nicht nur gegen die Asylpolitik Österreichs sondern auch gegen die Situation am Wohnungsmarkt mit Fokus auf das Thema Leerstand. Die Polizei bestätigte der APA einen entsprechenden Einsatz. Zu einer Räumung kam es bisher nicht.

SN/APA/MACKINGER/GERALD MACKINGER Protest gegen Asyl- und Wohnpolitik