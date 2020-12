Haus in Aussee in Brand - Leichnam im Inneren entdeckt

In Bad Aussee im obersteirischen Salzkammergut ist am Dienstagvormittag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Bei dem Brand kam offenbar eine Frau ums Leben. Feuerwehrleute entdeckten im Zuge der Löscharbeiten einen Leichnam im Inneren der Brandruine. Die Bergungskräfte konnten wegen Einsturzgefahr noch nicht in die Brandruine vordringen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Klärung der Identität des Todesopfers aufgenommen.

SN/APA (LPD STEIERMARK)/UNBEKANNT Einfamilienhaus geriet in Brand