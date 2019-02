Hausbesitzer schoss auf Einbrecher: Verdächtiger geständig

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Montagabend in St. Valentin (Bezirk Amstetten) hat sich einer der beiden Verdächtigen bei der Einvernahme geständig gezeigt. Den Namen seines weiterhin flüchtigen Komplizen nannte der 47-Jährige jedoch nicht, sagte Leopold Bien, der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Mittwoch auf APA-Anfrage.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMM Einer der Verdächtigen wurde in den Oberschenkel getroffen