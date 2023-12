20.0000 Haushalte im steirischen Murtal weiter ohne Strom

Nach den heftigen Schneefällen am Wochenende sind 20.000 Haushalte seit Samstag im steirischen Murtal von der Stromversorgung abgeschnitten. Wegen der Schneelast war in Weißkirchen bei Judenburg ein Hochspannungsleitungsmast eingeknickt. An der Behebung werde "mit Hochdruck" gearbeitet, es sei aber davon auszugehen, dass die Region noch für mehrere Stunden ohne Strom bleibt und auch die Kommunikationsinfrastruktur noch nicht sichergestellt werden kann, hieß es Sonntagmorgen.

BILD: SN/APA/ENERGIE STEIERMARK/UNBEKANNT Schneelast ließ auch Strommasten einknicken