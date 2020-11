Haustiere als Seelentröster

1,82 Millionen Katzen und 614.000 Hunde lebten 2019 in Österreich. Gerade in belastenden Zeiten können sie Freude bereiten. Doch ein tierischer Familienzuwachs will gut überlegt sein.

SN/shikashi - stock.adobe.com Haustiere können zur Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit beitragen.