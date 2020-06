Hebein und Figl erzielten Einigung zu autofreier Wiener City

Die Verhandlungen über das Projekt der autofreien Innenstadt in Wien sind abgeschlossen: Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) und Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) haben am Dienstagabend eine Einigung erzielt, wie der APA aus beiden Büros bestätigt wurde. Die geplante Regelung sowie der Zeitplan sollen am Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER "Ich sage nie zu allem automatisch 'Ja'", stellte Ludwig klar