Heer tritt am Heldenplatz wieder in alter Stärke auf

Es gibt wieder mehr Geld und kaum noch Corona-Auflagen. Zum Nationalfeiertag ist das Heer zurück.

Es war offensichtlich ein Auftritt ganz nach dem Geschmack der Verteidigungsministerin: Klaudia Tanner stand am vergangenen Freitag auf einem Kunstrasen, der auf dem Wiener Heldenplatz ausgelegt worden war - als Vorbereitung für die diesjährige Leistungsschau des Heeres zum Nationalfeiertag: Direkt hinter ihrem Rednerpult war ein Soldat mit Maschinengewehr, Sturmhaube unter dem Hightech-Helm und Sonnenbrille postiert. Vor diesem martialischen Hintergrund kündigte die ÖVP-Politikerin an: "Erstmals nach zwei Jahren Pause können wir wieder zeigen, was unsere Antworten auf die aktuellen Herausforderungen sind." ...