Heftige Gewitter in Österreich bleiben übers Wochenende

Bereits seit Tagen verschafft Starkregen den Feuerwehren Hunderte Einsätze, vor allem im Osten Österreichs.

Die Feuerwehr in Amstetten im Einsatz in einem Hotel.

Im Westen Österreichs scheint meist überwiegend die Sonne, im Osten gibt es immer wieder schwere Gewitter mit sintflutartigen Regenfällen. Daran werde sich auch am Wochenende nichts ändern, sagt Geosphere-Meteorologe Alexander Ohms. Was dies für Wien, Niederösterreich und das Burgenland bedeutet, wurde erst wieder am Donnerstagabend sichtbar. Hunderte Einsätze verzeichneten die niederösterreichischen und burgenländischen Feuerwehren innerhalb weniger Stunden. Straßen, Keller und Tiefgaragen waren überflutet und mussten ausgepumpt werden. Ähnlich in Wien, wo die Spanische Hofreitschule aufgrund von Wasserschäden nach den massiven ...