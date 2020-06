Heftige Unwetter in Kärnten und Salzburg

Heftige Unwetter haben am Sonntagabend die Feuerwehren in Kärnten und Salzburg auf Trab gehalten. In der Kärntner Gemeinde Metnitz (Bezirk St. Veit an der Glan) wurden Keller überflutet und eine Ortswasserleitung beschädigt. Straßen waren wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Im Salzburger Flachgau fielen innerhalb einer Stunde bei der Messstelle Mattsee 35 Liter Regen.

SN/APA/DANIEL SCHARINGER Starkregen sorgte für Überschwemmungen