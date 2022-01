Heidelberger Attentäter erwarb Tatwaffen in Wien

Der mutmaßliche Amokläufer von Heidelberg, der am Montag auf dem Gelände der Universität eine 23 Jahre alte Studentin erschossen, drei weitere Studierende verletzt und sich dann selbst getötet hat, hatte seine Waffen in Wien gekauft. Er hatte sich - vermutlich ausschließlich zum Waffenerwerb - auch in einem Hotelzimmer in Wien eingemietet, wo eine der drei erstandenen Langwaffen gefunden wurde. Diese Informationen gab die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Donnerstag bekannt.

SN/APA/dpa/Uwe Anspach Bei dem Amoklauf auf einem Unigelände wurde eine Studentin getötet