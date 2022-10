Heidi Horten Collection widmet sich in "Look" Kunst und Mode

"Look" wie das Aussehen, aber auch "look" wie der Imperativ des Schauens: Mit der ersten Themenausstellung nach der Eröffnungsschau, in der vor allem die Architektur im Zentrum stand, widmet sich die Heidi Horten Collection dem Bild der Frau und dem Blick auf Frauen in der Kunst. Die kurz nach der Eröffnung verstorbene Sammlerin selbst ist nicht zuletzt durch die inhaltliche Verquickung mit Haute Couture sehr präsent, was "Look" auch zu einer bewussten Hommage macht.

SN/APA/Sonja Harter Erste Themenausstellung thematisiert den Blick auf Frauen