Heimische Gefängnisse bekommen Isolationsabteilungen

In Österreichs Justizanstalten werden aufgrund des Coronavirus eigene Isolationsabteilungen gebildet. Das teilte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) der APA mit. Diese sind für Neuzugänge in den Haftanstalten gedacht. In der Regel werden die Neo-Häftlinge in Einzelzellen untergebracht. Treten innerhalb von 14 Tagen keine Symptome auf, werden sie in den normalen Strafvollzug verlegt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Einschränkung der Besuchskontakte vorgesehen