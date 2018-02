Heimtückische Hirne: "Wenn du nicht, dann ..."

Wenn Kriminelle ihren Opfern Erpresserbriefe schicken, wird das streng bestraft. Aber nicht für alles, was perfid ist, gibt es auch einen Richter: Das gilt etwa für die "Gefühlsmafia", die im täglichen Alltag agiert.

Schon Shakespeare führt es in seinen Königsdramen vor: Richard III. sah nur eine einzige Möglichkeit, seine Lords bei der Stange zu halten - blanke Erpressung. Auch Francis Ford Coppolas Kinohit "Der Pate" lebt davon. Wer kennt nicht die Szene, in der Don Vito Corleone dem Filmproduzenten Jack Woltz ausrichten lässt, sein Patenkind möge die Hauptrolle im nächsten Film bekommen. "Johnny Fontaine kriegt sie niemals ... und es ist mir egal, wie viele schmalzhaarige Makkaroni-Itaker mir deshalb auf die Bude rücken", antwortet Woltz. Am nächsten Morgen erwacht er in seiner blutgetränkten Seidenbettwäsche. Neben ihm liegt der Kopf seines pechschwarzen Pferdes, das er gerade für 600.000 Dollar erstanden hatte. Johnny bekommt den Filmvertrag.