Heino wird heuer im Dezember 85 Jahre alt. Zu diesem Anlass gibt es den Sänger dann auch als Steiff-Teddy. Die Auflage sei streng limitiert, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Heino-Managements. Das Stofftier trägt natürlich die markante dunkle Brille des Musikers. Vorgestellt wurde der Bär im Steiff-Museum in Giengen an der Brenz.

BILD: SN/APA/MARGARETHE STEIFF GMBH/HEINO Steiff-Heino mit der markanten Brille