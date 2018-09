Heiße Öfen locken Diebe an

120.000 Besucher tummeln sich aktuell bei der Bike Week am Faaker See. Darunter auch Langfinger. Was die Polizei den Bikern zum Schutz ihrer teuren Zweiräder rät.

Und täglich grüßt das Murmeltier. Immer wenn in Kärnten eine Bike Week, also das traditionelle "Harley-Davidson-Treffen", über die Bühne geht, vermeldet die Polizei Diebstähle der teuren und mitunter luxuriös ausgestatteten Motorräder. Diesmal haben unbekannte Diebe in Faak am See und in Velden zugeschlagen: In einem Fall wurde einem 57-jährigen Deutschen ein 10.000 Euro teurer "heißer Ofen" gestohlen, im anderen Fall vermisst ein 55-jähriger Italiener seine Harley im Wert von rund 22.000 Euro.