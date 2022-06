Heißes Finale am Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest geht heute, Sonntag, ins Finale - und zwar in ein ausgesprochen heißes. Denn die Besucher am Festgelände wurden dort von hochsommerlichen Temperaturen empfangen. Regengüsse oder Gewitter stehen laut Prognosen nicht am Programm. Die Festivalausgabe 2022 findet nach pandemiebedingten Formatänderungen heuer wieder in gewohnter Form statt. Nur eine Bühne präsentierte sich im Vergleich zur Vor-Coronazeit verändert.

SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Peter Cornelius am heurigen Donauinselfest