Heitere Stimmung unter den Helfern beim Frequency-Festival

Beim Frequency-Festival in St. Pölten ist am zweiten Tag die Stimmung nicht nur bei den Besuchern, sondern auch bei den Helfern des Roten Kreuzes prächtig gewesen. Sebastian Frank, Geschäftsführer der Bezirksstelle St. Pölten, beschrieb die vorherrschende Laune als "sehr sehr heiter". Zu tun gab es dennoch genug. 641 Personen wurden bis Freitagvormittag versorgt, 30 in das Universitätsklinikum St. Pölten transferiert.

BILD: SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Feierlaune entlang der Traisen