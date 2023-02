Heizöl gelangt in Bach bei Graz

In Graz-Umgebung kämpft die Feuerwehr seit Tagen mit einem möglicherweise umfangreichen Austritt von Heizöl in das Gewässersystem. Ein Spaziergänger hatte am Donnerstagnachmittag Ölspuren im Raababach bemerkt und anschließend per Notruf die Feuerwehr alarmiert. Im Rahmen eines Großeinsatzes wurden Ölsperren errichtet und die Austrittsquelle im Regenwasserkanal eines Gewerbebetriebs in Raaba-Grambach abgedichtet. Der Einsatz dauerte zunächst bis in die Nachtstunden.

SN/APA/FF RAABA/UNBEKANNT Unklarheit über mögliche Umweltschäden