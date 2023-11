Herbst macht Elefanten in Schönbrunn zu "Laubsaugern"

Der Herbst bietet nicht nur bunte Farbspiele im Wiener Tiergarten Schönbrunn, sondern macht auch die Dickhäuter besonders glücklich. Die Elefanten fressen die abfallenden Blätter mit Vorliebe, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. "Unsere Elefanten sind wie Laubsauger auf vier Beinen. Wenn sie morgens in die Außenanlage gehen, sammeln sie mit ihrem Rüssel ein Blatt nach dem anderen auf", sagte Tierpflegerin Jenny Bukowski.

Ein Berg aus Laub - samt einigen versteckten Äpfeln darin - werde so zum spannenden Zeitvertreib für die Elefanten. "Am liebsten klemmen sie sich gleich einen Vorrat an Blättern unter einen Stoßzahn. So haben sie immer etwas dabei und können genüsslich vor sich hin fressen", so Bukowski.

Aber auch Flusspferde, Panzernashörner, Wasserbüffel und Rentiere freuen sich über die vielen bunten Blätter, die von den Bäumen abfallen. Vor allem die Blätter von Linde, Ahorn und Birke seien willkommene zusätzliche Leckerbissen für die Tiere, so der Tiergarten.