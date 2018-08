Herr der Stiegen

Er ist ein unsichtbarer Held. Er ist immer da, wenn man ihn braucht. Erst, wenn er nicht mehr da ist, wird er uns schmerzlich abgehen. Deshalb wollten auch wir unbedingt Hausbesorger werden.

Damit das klar ist, sagt der Chef: Ich bin der Franzi. Hausbesorger sind per Du. Grundsätzlich und von Anfang an. Lehrling hin oder her. Also, auf geht's. Der Chef, also der Franzi, geht voraus. Wer nicht gerne geht, der kann auch kein Hausbesorger sein. Zumindest nicht dort, wo der Chef tätig ist. Ganz im Süden der großen Stadt, in einer weitläufigen Siedlung mit vielen, vielen Wohnblocks und noch viel mehr Stiegen.