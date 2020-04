Herumirrende Enten-Familie von Wiener Polizei "aufgegriffen"

Die aktuellen Ausgangssperren quasi nicht so ernst genommen hat am Donnerstag eine Enten-Familie in Wien-Favoriten. Polizei-Beamte wurden beim Streifendienst in einer Wohnhauanlage auf die Entenmutter und ihre zehn Küken aufmerksam. Nach "Einkesselung" der Tiere wurden sie von den Beamten eingefangen und per Transportbox zum Wienberberg-Teich wieder in ihren natürlichen Lebensraum gebracht.

SN/APA (LPD WIEN)/UNBEKANNT Die Tiere wurden zum Wienberberg-Teich zurückgebracht