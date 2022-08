Socken - oder: Alles, was bleibt

Am Nachmittag besuchte ich den Vater am Krankenbett im Landeskrankenhaus. Ich saß bei ihm, wir redeten, ich hielt ihm die Hand. Als er sich beschwerlich vom Bett aufrichtete, um ein paar Schritte mit mir am Gang zu machen, bat er mich darum, ihm seine Socken anzuziehen. Ich kniete mich hin und half ihm. Ein paar Stunden später kniete ich wieder auf dem Boden, diesmal aber zu Hause, um meinen neun Monate alten Sohn zu wickeln und ihn umzuziehen. Als ich ihm seine kleinen Socken überstreifte, musste ich an meinen Vater denken - und ans Leben. Vom Anfang bis zum Ende und alles dazwischen. Außer Liebe bleibt nichts über.