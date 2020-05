Heimunterricht, Selbstständigkeit und ein Ehrenamt im Rettungsdienst: Die vergangenen Wochen waren für Sandra Aigelsreiter eine große Herausforderung.

Die allergrößte Sorge, die Sandra Aigelsreiter vor einigen Wochen plagte, war die Betreuung ihrer achtjährigen Tochter, dazu kamen die Gedanken an den Vollzeitjob in ihrem Elektrofachgeschäft in Linz und wie sie auch ihr geliebtes Ehrenamt weiter ausführen könnte. "Ich war ...