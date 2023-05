Heumarkt neu: Baubeginn spätestens ab 2025

Mit dem aktuellen Entwurf soll Wien von der Roten Unesco-Welterbeliste verschwinden.

Das Intercont Hotel am Heumarkt, in nächster Nachbarschaft mit dem Stadtpark.

Von einem "historischen Urteil" sprachen am Freitag Vertreter der "Alliance for Nature" nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum geplanten Großbauprojekt Heumarkt neu in Wien-Erdberg. Dieser hatte, wie berichtet, am Donnerstag festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unumgänglich sei - mehr noch: Das heimische UVP-Gesetz sei im Grunde rechtswidrig. Die Projektgegner wollen nun einen Appell an die Unesco richten, die Wiener Innenstadt so lange auf der Roten Liste gefährdeter Welterbestätten zu belassen, bis entschieden ist, wie mit dem Heumarkt nun ...