Heute darf in Lokalen zum letzten Mal geraucht werden

Heute darf zum letzten Mal in Lokalen in Österreich geraucht werden. Um Punkt Mitternacht tritt das absolute Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner spricht von einen "guten Tag für die Gesundheit der ÖsterreicherInnen", auch die NEOS sehen ein "gutes Ende einer fast unendlichen Geschichte". Kritik kam am Freitag weiterhin von der FPÖ.

SN/APA (Symbolbild)/Monika Skolimow Am 1. November tritt das Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft