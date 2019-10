Heute darf zum letzten Mal in Lokalen geraucht werden

Zum letzten Mal wird am Donnerstag blauer Dunst durch jene Lokale schweben, die zugewartet haben, bis am 1. November das absolute Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft tritt. Trotz Halloween-Stimmung sollten die Zigaretten um Mitternacht ausgedämpft werden, da saftige Strafen drohen: Die erste Anzeige kostet 800 Euro, die Höchststrafe beträgt 10.000 Euro bei Wiederholungstäterschaft.

SN/APA (Symbolbild)/Monika Skolimow Am 1. November tritt das Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft