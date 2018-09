Hilfe für Opfer: Mehr als eine Geste der Verantwortung

Vom Geldtaschendiebstahl über Missbrauch bis Mord: Seit 40 Jahren setzt sich der Weisse Ring für Opfer ein. Warum Betroffene nach Verbrechen nicht alleingelassen werden dürfen.

Er hat Natascha Kampusch rechtlich beraten und auch die Familie F., die jahrelang vom Vater in einem niederösterreichischen Keller eingesperrt und teils schwer sexuell missbraucht worden ist: Udo Jesionek ist Gründervater, Präsident und Gesicht der Opferschutzeinrichtung Weisser Ring, die in diesen Tagen in Österreich ihr 40-Jahr-Jubiläum feiert. "Im Jänner 1978 ist der Weisse Ring in Österreich gegründet worden, im Dezember das erste Frauenhaus. Die plötzliche Entdeckung des Opfers ist sehr, sehr spät gekommen", sagt der 81-Jährige. Er beklagt, dass Opfer im Strafrecht bis dahin maximal als Zeugen gesehen wurden, aber nicht als Menschen, denen Verbrechen auch psychisch schweren Schaden zufügen können.