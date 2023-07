Hilfe für Wiesenbrüter brachte kleine Erfolge

In Riedflächen im Vorarlberger Rheintal wird viel für Kiebitz, Brachvogel und Bekassine getan.

Die Riedflächen im Vorarlberger Rheintal zählen zu den wichtigsten Refugien Österreichs für Wiesenbrüter wie Kiebitz, Großer Brachvogel, Braunkehlchen und Bekassine. Weil ihre Lebensräume immer mehr schrumpfen, sind diese Vogelarten vom Aussterben bedroht. Gemeinsam mit Naturschutzorganisationen begann das Land Vorarlberg im Jahr 2006, die Brutgebiete aufzuwerten und besser zu schützen - was je nach Vogelart inzwischen Erfolge zeigt.

Die Bodenbrüter waren einst typisch für das Rheintal, heute steht es schlecht um sie. Die braun-weiß gefiederte Bekassine und der bis zu 60 Zentimeter messende Große Brachvogel stochern mit langen Schnäbeln in Feuchtwiesen nach Schnecken und Würmern. Die Kiebitz-Bestände brachen in Österreich seit 1998 um 57 Prozent ein, jene des Braunkehlchens sogar um 63 Prozent.

Regulierbare Stauungen in Riedgräben sollen den Wasserhaushalt von 50 Hektar Wiesen verbessern. Es entstanden Abflachungen an Gräben, Gehölze wurden gerodet, die Bodennutzung extensiviert und Kleingewässer geschaffen. Naturschützer markieren Gelege, die rücksichtsvolle Bauern bei der Bestellung aussparen. Zudem stellten die Gemeinden Flächen zur Verfügung. So entstand 2021 ein zweites Feuchtbiotop als Kinderstube für Wiesenbrüter, eine vier Hektar große Fläche im Europaschutzgebiet "Nördliches Schweizer Ried" umgeben von schützenden Wassergräben. Um Fuchs, Dachs und Marder im Zaum zu halten, unternimmt die Jägerschaft eine Schwerpunktbejagung in den Brutgebieten.

Die Maßnahmen verlangsamen den Schwund der Riedvögel zwar, halten ihn aber nur teilweise auf. 2022 war immerhin das vierte Jahr in Folge, in dem junge Brachvögel - heuer sogar sechs Küken - das flugfähige Alter erreichten. Lag der Braunkehlchen-Bestand laut Naturschutzbund 2017 bei geschätzten 200 Brutpaaren in Vorarlberg, so waren es 2020 bereits wieder 260. Beim Kiebitz sieht es auch wieder besser aus, so wurden 2022 in Vorarlberg 71 Brutpaare gezählt.