"Hilfsbereiter" Mann bestahl monatelang Wiener Pensionistin

Ein 55-Jähriger hat monatelang eine Pensionistin in Wien-Wieden bestohlen und dabei vorgegeben, ihr zu helfen. In der Nacht auf Samstag war laut Polizeisprecher Mattias Schuster damit Schluss. Der 87-jährigen Frau waren Abbuchungen von ihrem Konto aufgefallen. Sie alarmierte die Polizei, die den Mann zur Rede stellte. Der portugiesische Staatsbürger gestand die ihm zur Last gelegten Fakten und gab an, aus Geldnot gehandelt zu haben.

BILD: SN/APA/EVA MANHART Polizisten fanden Schmuckstücke der Frau beim Verdächtigen