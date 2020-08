Himmer: "Bin für größtmögliche Normalität"

Für den Wiener Bildungsdirektor ist Heimunterricht kein Thema.

Ein Schuljahr mit vielen Ungewissheiten steht vor der Tür. Wie geht es einem da als Bildungsdirektor in einer Millionenstadt? Heinrich Himmer: Ich bin sehr intensiv am überlegen und vorbereiten. Das tun wir alle. Am 7. September fangen gleichzeitig 240.000 Schüler und 27.000 Pädagogen mit dem Unterricht an - da darf dann nicht mehr experimentiert werden. Deshalb versuchen wir aus den Sommerschulen so viel Erfahrungen wie möglich zu sammeln.

Kann man nach ein paar Tagen Sommerschulbetrieb schon etwas sagen? ...