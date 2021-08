Hinter Gittern blüht der Handel

Der Schmuggel von Handys in die Zellen ist für die Justiz ein großes Thema. Sogar Suchhunde und Handyfinder sind bei Razzien im Einsatz. Der Erfolg ist dennoch überschaubar.

Jene anonyme Person, die vorgab, als U-Häftling im Wiener "Landl" über den Gefängnisalltag und über Missstände hinter Gittern zu twittern, ging am Mittwoch einige Stunden offline. Christina Ratz, Sprecherin im Justizministerium, betonte, dass die Justiz den Zugang nicht deaktiviert habe. "Ich nehme an, dass er es selbst so inszeniert."

Jedenfalls sorgte die Person mit Insiderwissen über das größte Gefängnis Österreichs für gehörige interne Aufregung. "Wir haben alle Hafträume durchsucht, auf die das Profil passen würde. Es wurde kein ...