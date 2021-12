Hinter Gittern handgemacht: Originelle Weihnachtspräsente aus dem Jailshop

Ob Tee-Services aus Keramik, Weihnachtsengel, Weidenkörbchen, Vogel-Nisthäuschen oder Feuerkörbe: Auch heuer bieten etliche der 28 österreichischen Justizanstalten (JA) wieder von ihren Insassen hergestellte Handwerksprodukte aller Art online zum Kauf an.

Rund 60 Produkte sind es, die im sogenannten Jailshop besichtigt und unter www.jailshop.at mit dortiger Angabe des jeweiligen Verkaufspreises bestellt werden können. Mit dem Erwerb der vielfach originellen Weihnachtsgeschenke und Präsente wird die Reintegration von Straftätern und Straftäterinnen unterstützt, heißt es vom Justizministerium.

Häftlinge der Justizanstalt Salzburg haben auch mehrere ansehnliche Produkte hergestellt - etwa aus Holzteilen gefertigte Erdnussspender, schmucke Holztaschen oder Zirbenpolster.

Oberst Dietmar Knebel, Leiter der in Puch-Urstein angesiedelten Justizanstalt Salzburg, betont, dass die in Handarbeit hergestellten Produkte auch persönlich (nach vorherigem Anruf) beim Gefängnis in Puch abgeholt werden können. Über die JA Salzburg läuft übrigens auch die zentrale Verwaltung sämtlicher Bestellungen der originellen und teils sehr kunstvollen "Häfn"-Produkte.