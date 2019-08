Hinweise nach Brandanschlag auf FPÖ-Landesgeschäftsstelle

Nach dem Brandanschlag auf die Landesgeschäftsstelle der FPÖ in St. Pölten am Montag in den Morgenstunden sind erste Hinweise eingegangen. Diese würden vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Niederösterreich (LVT NÖ) "in Ruhe abgearbeitet", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstagnachmittag auf Anfrage. Zuvor war ein Zeugenaufruf gestartet worden.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Der Brand konnte rasch gelöscht werden