Hinweise nach Vergewaltigung von 13-Jähriger in NÖ erbeten

In Zusammenhang mit der Vergewaltigung einer 13-Jährigen in der Nacht auf Sonntag auf der Toilette eines Wiener Neustädter Lokals hat die Polizei am Mittwoch um Hinweise zum Täter gebeten. Der Übergriff sei gefilmt, das Video via eines Datenübertragungsdienstes an zahlreiche Personen versendet worden, hieß es in einer Aussendung. Der 13-Jährigen dürften zuvor Substanzen in ihr Getränk gegeben worden sein, ein Drogenschnelltest verlief positiv.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Die Tat wurde mitgefilmt, das Video verbreitet