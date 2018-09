Hip hop it's a Glock

Waffe statt Wafferl. Ein neuer Sound of Music in Film und Popkultur: Das Knallen einer österreichischen Pistole.

Mit den Manner-Schnitten war es einfach. Die packte Arnold Schwarzenegger als Terminator auf einer Tankstelle in den Einkaufskorb. Da konnte man den Österreich-Bezug auf der Leinwand mögen - denn Manner mag man eben. Bei einer Waffe schaut es anders aus. Das Geschäft mit Waffen weckt Unbehagen - für die Öffentlichkeit ist es schwer durchschaubar. Es wird verkauft, aber geschwiegen. Verkaufszahlen gibt es nicht. Wie wo wann Waffen in kriminelle Hände kommen, ist undurchsichtig. Und neben der Geheimniskrämerei wird viel Blödsinn geredet.

Vor dem Blödsinn ist auch ein Held wie Bruce Willis als John McClane nicht gefeit. Im zweiten Teil der Actionserie "Stirb langsam" schreit er einen Flughafenpolizisten an: "Dieser Idiot hat eine Glock 7 auf mich gerichtet! Wissen Sie, was das ist? Das ist eine Keramikpistole made in Germany, die man bei der Durchleuchtung auf ihrem Flughafen nicht sieht. Sie kostet mehr, als Sie in einem Monat hier verdienen!" Was muss das für eine Waffe sein, vor der ein Held wie McClane sich fürchtet?

Heißt: Wer eine solche Waffe besitzt, kann kein gewöhnlicher Verbrecher sein. Und tatsächlich kapern dann auch Terroristen den Flughafen. Allerdings stimmt in McClanes Zitat fast nichts. Es gibt keine Glock 7. Sie ist nicht aus Keramik. Sie flutscht nicht unsichtbar durch Kontrollen. Und vor allem: Sie hat nichts mit Deutschland zu tun.

Glock ist ein Exportschlager made in Austria, auf Waffenmärkten sowieso, aber auch im popkulturellen Umfeld. Eine Unschärfe wird beim Gebrauch einer Waffe gnadenlos nicht verziehen, bei John McClane muss man gnädiger sein. Er redete zu einer Zeit über die Pistole, als die Glock erst auf dem Weg zur Legende - und zum Hit - war.

"Stirb langsam" stammt aus dem Jahr 1990. Da war Glock noch ein Geheimtipp. Michael Papac, Waffenmeister in vielen Hollywood-Filmen, erzählt in dem Buch "Glock: The Rise of America's Gun", wie er bei Dreharbeiten zu "Predator" mit Schwarzenegger und "Lethal Weapon" mit Mel Gibson "oft von der Glock, dieser Plastikpistole" hörte. Dann war Papac für "Stirb Langsam" zuständig und die Glock war endgültig im Spiel. Den ersten Auftritt hatte sie schon 1986 in "Miami Vice".

Dokumentarfilmer Fritz Ofner hat sich für den Film "Weapon of Choice", der dieser Tage ins Kino kommt, fünf Jahre lang auf Spurensuche gemacht. Wenn er in Krisen- und Kriegsgebieten filmte und sich als Österreicher vorstellte, sei er immer wieder mit der Begeisterung über "die Waffe aus meinem Land" konfrontiert gewesen. Daheim stellte er fest, dass es in Österreich "darüber kaum ein Bewusstsein gibt, dass dieses Unternehmen zu den größten Waffenproduzenten der Welt gehört". Der Erfolg von Glock liegt - rein technisch betrachtet - daran, dass die Waffe "präzise", "leicht zu zerlegen", "sehr zuverlässig" und "bedienerfreundlich" ist, wie Waffenhändler erzählen.

Die Glock ist Resultat einer Ausschreibung des österreichischen Bundesheeres. Die Walther P38 aus dem Zweiten Weltkrieg war in die Jahre gekommen. Gaston Glock, heute 89-jähriger Firmenbesitzer, setzte sich mit einer neuartigen Konstruktion durch. Sein Produkt revolutionierte die Waffenwelt. Was da in den frühen 1980er-Jahren in Deutsch-Wagram erdacht wurde, vergleichen Experten für die Waffenwelt mit jener Revolution für den Computermarkt, den Steve Jobs, Steve Wozniak und Ron Wayne 1976 mit der Gründung von Apple anstießen. Ab 1985 gab es die Pistole auch in den USA. Rund zwei Drittel der Polizisten tragen sie dort mittlerweile. Bald boomte auch das Privatgeschäft. Genaue Zahlen gibt es nicht. Klar ist hingegen: Wer es mit krimineller Absicht mit der Polizei aufnehmen will, muss mindestens die gleichen Voraussetzungen haben.

"Ich entschied mich, die Cops zu besiegen, und besorgte mir eine Glock und eine Glock für alle Nigger in meinem Block", reimte Hip-Hop-Legende 2Pac 1991. Auf dem Weg zum Bestseller am Markt der Werkzeuge des Todes spielte der verbale Einsatz der Glock im Hip-Hop eine große Rolle. "Aufstieg des Gangsta-Rap und der Glock in den 1990er-Jahren gehen Hand in Hand", sagt Filmemacher Ortner, der als Hip-Hop-Fan das Wort "Glock" in Songtexten "zunächst als Synonym für ,Waffe'" gehalten hatte.

Kaum ein Produkt schaffte es in Liedertexten so oft in die Billboard-Charts. Als Werbung ist das problematisch: Glock taucht da stets in Zusammenhang mit Gewalt auf, als tödlicher Beitrag zur US-Kultur. Den Kult

einer Marke im Untergrund - und damit ihre Popularität - befeuert so etwas.

Im Hip-Hop existiert eine ausgeprägte Kultur des Markenkults. Bei Mode oder Accessoires unterliegt dieser Kult großer Schnelllebigkeit. Anders sieht es bei Autos und Waffen aus. Das Auto des Hip-Hop ist der Mercedes. Die Waffe des Hip-Hop ist die Glock.

"'Cuz i put away the shotgun bought me a glock", heißt es im Song "Hands on the Glock" von Cypress Hill. "Never leave home without it/Good thing we bought the Glock", singen Wu-Tang Clan. Der Sound dieses New Yorker Hip-Hop-Kollektivs bestimmte über Jahre die Szene - in Hinsicht auf die künstlerische Ästhetik ebenso wie beim Inhalt. Es singen da also keine unbekannten Underdogs, sondern stilprägende, wegweisende Stars. Im Jahr 2009 betitelte Sängerin Uffie

einen Beziehungsdrama-Song mit "Pop the Glock" - dazu läuft zu eingängigem Electrosound ein süßliches Video in Pastellfarben. Aus dem vergangenen Vierteljahrhundert gibt es Hunderte Beispiele für den lyrischen Einsatz einer Glock. Die Einsätze diverser Glock-Modelle in Filmen und TV-Serien gehen in die Hunderte und sind auf der Internet Movie Firearms Database akribisch aufgelistet.

Doch vor allem das Gang- und Bandentum - das in Hip-Hop-Texten durchaus ein Vorbild für reale Unterwelt findet - eignet sich für den Siegeszug einer Waffe zum Kultobjekt ideal. "Da existiert ein Lebensstil, der vorschreibt oder es notwendig macht, dass man bewaffnet ist", sagt Kulturwissenschafter Christian Pearce. Das gehöre zum guten Ton: "Ohne Waffen wirst du kein Gang-Mitglied." Hip-Hop liefert den Soundtrack. "Nichts hatte größeren Einfluss auf die Wahrnehmung in der Popkultur von Glock als Waffe als der Hip-Hop", sagt er. Aber er sieht auch einen linguistischen Grund, weshalb "Glock" innerhalb weniger Jahre ein Synonym für "Waffe" geworden ist. "Glock ist ganz einfach ein ideales Wort für jene, deren Kunst im Reimen liegt", sagt er in "Weapons of Choice". "Es ist ein cooles Wort, auf das sich viele andere Wörter reimen." So einfach zu bedienen die Waffe ist, so ideal taugt ihr Name für das Schießen von Worten. Und als Exportschlager auf der Leinwand hat das Ballern der Glock den lieblich-klischeehaften "Sound of Music" abgelöst.