Historie biblischer Stadt mit verkohlten Oliven analysiert

Mit Radiokarbondatierung legten Forscher der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) neue Daten für die biblische Stadt Gezer vor - Tel Gezer ist heute eine bekannte Ausgrabungsstätte in Israel. Die 35 Messungen von verkohlten Samen, v.a. Olivenkernen, aus sieben Ablagerungsschichten liefern einen guten Einblick in die frühere Entwicklung der damals wichtigen bronze- und eisenzeitlichen Stätte in der südlichen Levante. Die Studie erschien im Fachblatt "Plos one".

BILD: SN/APA/ÖAW-ÖAI/L. WEBSTER Mit Radiokarbonmethode untersuchter Olivenkern