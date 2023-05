Historische Infos zu Verstorbenen in Wien digital abrufbar

Die Namen aller in der Zwischenkriegszeit in Wien verstorbenen Menschen sind im Rahmen eines umfangreichen Digitalisierungsprojekts des Wiener Stadt- und Landesarchivs digital erfasst worden. In Einzelfällen sind auch Totenbeschau-Dokumente online abrufbar, andere können nun aufgrund der digitalisierten Liste gezielt ausgehoben werden.

BILD: SN/APA/WSTLA/WIENER STADT- UND LAND Verzeichnis der Verstorbenen am Tag des Justizpalastbrands