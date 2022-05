Historische Kanonkugel in Wien gefunden

Ein Mann hat in der Maxingerstraße in Wien-Hietzing Montagfrüh bei Grabungsarbeiten einen historischen Fund gemacht: eine circa 15 Zentimeter große Kanonenkugel aus der Zeit der "Zweiten Türkenbelagerung" (1683). Der Gegenstand wurde dem Entminungsdienst des Bundesheeres übergeben, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.

SN/APA/LPD WIEN/UNBEKANNT Die Kanonenkugel wurde bei Grabungsarbeiten entdeckt