Historischer Tiefstand an Verkehrstoten für 2020 erwartet

Für 2020 wird in Österreich ein historischer Tiefstand an Verkehrstoten erwartet. Der Rückgang ist auf die gesunkene Mobilität während Corona zurückzuführen. Das Ziel aus dem österreichischen Verkehrssicherheitsprogramm VSP - die Zahl der Verkehrstoten bis zum Jahr 2020 auf 311 Tote zu senken - wird jedoch nicht erreicht werden, berichtete das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Donnerstag. Bisher starben heuer 307 Menschen bei Verkehrsunfällen (Stand 15. November).

SN/APA (Archiv)/FOTOKERSCHI.AT/KERS Jeder Unfall ist einer zuviel