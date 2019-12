Der Architektenwettbewerb dürfte am Dienstag ausgeschrieben werden, der Gewinner im Mai feststehen.

Zumindest in den Plänen von Architekten wird die vorgesehene "tiefgreifende architektonische Umgestaltung" von Adolf Hitlers Geburtshaus in Braunau bald Form annehmen. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) dürfte den EU-weiten Wettbewerb am Dienstag bekannt machen, wie aus Projektunterlagen der BIG hervorgeht.

...