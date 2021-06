Hitlers "erbgesunde" Kinder: Eine 78-Jährige blickt zurück

Astrid Eggers wurde 1943 in Feichtenbach bei Pernitz geboren, dem größten von insgesamt 24 Lebensborn-Entbindungsheimen der Nazis. Mit den SN sprach sie über ihr Schicksal als arisches Vorzeigekind.

Mehr als 30 Jahre lang wusste Astrid Eggers nichts davon. Sie ahnte nicht einmal etwas. Dann, wie es der Zufall will, fällt ihr Zettelwerk aus der Kindheit in die Hände. Eine Bestätigung aus dem Wiener Wilhelminenspital, dass sie im Alter von fünf Wochen gegen Nasendiphterie behandelt wurde. "Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass ich in Łódź geboren bin. Da sage ich zu ihr: Warum bist du mitten im Krieg mit einem Säugling den weiten Weg bis nach Wien gefahren?" ...