Kleine Reize können bei Autolenkern das Fass zum Überlaufen bringen, sagt eine Verkehrspsychologin. Sie gibt Tipps zum Gegensteuern.

Bedingt durch die Hitze ist es in den vergangenen Wochen fast täglich zu Aggressionsdelikten im Straßenverkehr gekommen: Am Wochenende versetzte ein Motorradfahrer in Villach einem 71-jährigen Pkw-Lenker einen Faustschlag durch das offene Autofenster. In Kufstein geriet eine Beifahrerin im Auto ...