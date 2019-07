Toter Bub befand sich nur knapp eine Stunde im überhitzten Auto, in das er selbst geklettert war. Die Polizei geht von keinem Fremdverschulden aus.

Es war lediglich eine Stunde, die sich der Bub (2), der in der Steiermark an Dehydrierung gestorben ist, in dem überhitzten Auto befunden hat. Das berichtet die Polizei. Und sie hat auch den genauen Ablauf des Unfalls ermittelt. So sei ...