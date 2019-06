Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt: Abkühlung naht

Subtropisch-heiße Luftmassen strömen am Sonntag nach Österreich. Abkühlung erwarten Meteorologen erst für Dienstag.

Im ganzen Land ist es am Sonntag erneut nahezu wolkenlos, auch im Bergland spielt die flache Quellwolkenbildung meist kaum eine Rolle. Es wird heiß, die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 31 bis 37 Grad, meldet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien. Schuld daran ist Warmluftzufuhr aus dem Süden. Mit Gewittern bzw. Unwettern sei derzeit aber noch nicht zu rechnen.

Auch das dürfte sich bis Montag ändern. Da könnten im Osten des Bundesgebietes bis zu 38 Grad erreicht werden. In Westösterreich werden es dann bereits einige Grad weniger sein, zum Beispiel 33 Grad. Der Grund für die Abkühlung können dort bereits auftretende Gewitter sein. In der Nacht auf Dienstag ist vor allem an der Alpennordseite mit heftigen Gewittern zu rechnen. Dann sinken auch erstmals wieder die Temperaturen auf milde 26 Grad.

Quelle: APA